также в разделеОбщество
На Запорожье парень украл урну для голосования, чтобы разводить улиток 5
В Украине похолодает, но ненадолго 7
«Красная зона»: Черновцы решили открыть детсады 8
Чиновники госшахты украли 14 млн, выделенных на предотвращение катастрофы 7
Украина и Иран возобновили переговоры по сбитому самолету 11
Датский инвестор планирует построить предприятие под Ривным 10
В автобусах Варшавы будут показывать видеоролики об Украине 12
Названа стоимость лечения в Украине пациента с COVID-19 28
Зарплату учителям в 2021 году планируют повысить в два этапа 10
Геращенко показала первое фото Балуха после комы 13
В ВСУ от коронавируса уже умерли 14 человек 9
Госфинмониторинг подвел итоги своей работы за 9 месяцев 10
Жена и сын Гройсмана заболели COVID-19 20
С начала года СБУ нейтрализовала 460 кибератак и 20 хакерских группировок 9
В Минздраве озвучили худший прогноз заболеваемости COVID-19 31
Кандидату в Обуховские районный и городской советы от БЮТ сожгли машину 13
Разумкова просят ввести штрафы для нардепов за неношение маски 8
Минздрав призвал украинцев работать дистанционно 18

Пик эпидемии вирусных заболеваний в Украине ожидают в конце ноября. Речь идет о заболеваемости как гриппом, так и новой коронавирусной инфекцией.

Об этом заявил и.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, передает РБК-Украина.

«Мы рассчитываем, что пик эпидемии будет в конце ноября, потому что обычно это пиковый период для всех вирусных инфекций. Если говорить как об ОРВИ, так и о новой коронавирусной инфекции, пик волны чаще всего происходит в конце ноября и после этого идет на спад на протяжении декабря, января... Мы рассчитываем на то, что пиковый уровень заболеваемости у нас будет в конце ноября», - отметил представитель Минздрава.

Напомним, по состоянию на 9:00 19 октября в Украине зафиксировано 4766 новых случаев COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3280 грн.
16
Теги