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За минувшие сутки коронавирусом заболели 385 киевлян. Об этом мэр Киева заявил в ходе онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 385 больных коронавирусом. Умерли пять человек. Всего коронавирус унес жизни 587 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 30 848», - сообщил Кличко.

Среди заболевших 189 женщин в возрасте от 18 до 96 лет и 17 девочек от пяти до 17 лет. А также 169 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет и десять мальчиков от двух до 17 лет. Заболели также 13 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 65 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 13 человек. Всего коронавирус преодолели 10 709 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 88, в Печерском - 58 и в Днепровском районе - 54 случая», - отметил Кличко.

Напомним, по состоянию на 9:00 19 октября в Украине зафиксировано 4766 новых случаев COVID-19.

 
ForUm

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