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Более 240 человек задержано на акциях протеста, которые прошли в Беларуси в воскресенье, 18 октября, передает Укринформ.

По данным правозащитников из незарегистрированного в стране правозащитного центра «Весна», всего на вчерашних протестах были задержаны 242 человека - больше всего в Минске.

Кроме того, задержания проводились в Бресте, Витебске, Гомеле, Дзержинске, Новогрудке, Новополоцке, Светлогорске, Сморгони, Фаниполе.

Отмечается, что среди задержанных есть несовершеннолетние (их в основном уже отпустили из милиции) и журналисты.

Напомним, в Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. После этого Тихановская была вынуждена уехать в Вильнюс.

23 сентября Лукашенко вступил в должность президента Беларуси.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что «инаугурация» Александра Лукашенко не означает признания его легитимности на посту президента.

Евросоюз не признает легитимности Александра Лукашенко как президента Беларуси и ожидает новых демократических выборов в стране.

 
ForUm

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