В Ивано-Франковской области от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер 8-ми летний мальчик. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает 112 Украина.

«В Ивано-Франковской области 17 октября от осложнений, вызванных COVID-19, умер ребенок - мальчик, 8 лет. Он был госпитализирован 15 октября в тяжелом состоянии с пневмонией, находился на аппарате ИВЛ», - рассказал Степанов.

Также министр отметил, что в течение последних суток в стране коронавирусом инфицировались 217 детей.

Напомним, по состоянию на 9:00 19 октября в Украине зафиксировано 4766 новых случаев COVID-19.