В Ивано-Франковской области от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер 8-ми летний мальчик. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает 112 Украина.
«В Ивано-Франковской области 17 октября от осложнений, вызванных COVID-19, умер ребенок - мальчик, 8 лет. Он был госпитализирован 15 октября в тяжелом состоянии с пневмонией, находился на аппарате ИВЛ», - рассказал Степанов.
Также министр отметил, что в течение последних суток в стране коронавирусом инфицировались 217 детей.
Напомним, по состоянию на 9:00 19 октября в Украине зафиксировано 4766 новых случаев COVID-19.
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