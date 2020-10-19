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Российский оппозиционный политик Алексей Навальный считает важным, чтобы президент США Дональд Трамп официально осудил применение химического оружия для его отравления.

Как передает Укринформ, об этом он заявил в интервью CBS News.

Навальный отметил, что Трамп, в отличие от лидеров Франции и Германии, официально не отреагировал на произошедшее с ним.

«Я думаю, что чрезвычайно важно, чтобы все, включая, а возможно, и в первую очередь, президента Соединенных Штатов, были категорически против использования химического оружия в XXI веке», - отметил Навальный.

В сентябре за отсутствие реакции на ситуацию с отравлением Навального действующего президента США раскритиковал его оппонент, кандидат в президенты от демократов Джо Байден, назвав молчание соучастием.

Напомним, 20 августа Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин. 

24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По словам врачей, Навальный до сих пор находится в состоянии искусственной комы, но серьезной опасности для его жизни нет.

14 сентября Навального полностью отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он уже имеет возможность на некоторое время отходить от больничной койки. 23 сентября его выписали из больницы.
ForUm

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