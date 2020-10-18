Азербайджан начал наступление в южной части Нагорного Карабаха недалеко от границы с Ираном, заявила пресс-секретарь армянского министерства обороны Шушан Степанян на своей странице в Facebook 18 октября.

«Несмотря на объявление о новом гуманитарном прекращении огня, вооруженные силы Азербайджана в очередной раз грубо нарушили соглашение», - написала Степанян.

По ее словам, 18 октября около 7:20 по местному времени (6:20 по Киеву) азербайджанская армия при поддержке артиллерии начала наступление в районе Худаферинского водохранилища, чтобы занять выгодные позиции. Представитель министерства отметила, что обе стороны несут потери.

Минобороны Азербайджана, в свою очередь, заявило, что это Армения нарушает перемирие и ночью обстреливала окрестности города Джебраил и взятые под контроль Азербайджана села Нагорного Карабаха.

«В течение ночи противник из минометов и артиллерии обстрелял окрестности города Джебраил, а также освобожденные от оккупации села этого района, расположенные вдоль реки Араз», - заявило ведомство.

Напомним, Армения и Азербайджан обвиняли в обоюдных ракетных обстрелах.