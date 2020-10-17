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Армения и Азербайджан обвинили друг друга в ракетных обстрелах в ночь на 17 октября.

Министерство иностранных дел Армении заявляет, что азербайджанские беспилотники в ночь на 17 октября ударили по военным объектам на юге страны. В результате атаки повреждены гражданские инфраструктуры, но жертв и пострадавших нет.

«По предварительным данным, в общине Шош Аскеранского района Арцаха ранены трое мирных жителей. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. Община понесла большие материальные убытки», - сообщает МИД страны.

В то же время Азербайджан обвинил Армению в ракетных ударах по городам Гянджа и Мингечевир.

«Более 10 мирных жителей погибли, около 40 ранены. Спасательные работы продолжаются. Политика государственного террора в Армении должна быть прекращена», - написал ночью в Twitter помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Напомним, глава Нагорного Карабаха пригрозил Азербайджану объявлением войны.
ForUm

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