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В Украине за последние сутки подтвердили 5231 новый случай коронавирусной болезни. Больше всего новых случаев в Харьковской, Хмельницкой, Сумской, Львовской областях и Киеве.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

С начала пандемии в Украине заразились коронавирусом уже 298 872 человека. При этом выздоровели 125 377 человек, в числе которых 1 264 - за вчера.

Умерли от болезни в стране за все время 5 607 человек (+90). Зараженными остаются 167 888 человек.

Напомним, Степанов рассказал, какие пациенты чаще всего попадают в больницу с коронавирусом.
ForUm

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