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Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, какие пациенты в Украине чаще всего попадают в больницы в тяжелом состоянии с коронавирусом. По его словам, это пациенты из группы риска (в возрасте 65+), и те, которые имеют сопутствующие заболевания.

Об этом Степанов рассказал на брифинге 17 октября.

Он также призвал придерживаться правил и рекомендаций Минздрава.

«У нас наибольшее количество тяжелых больных - это люди, которые из группы риска. Это касается как пожилых людей, так и людей, которые имеют хронические заболевания: сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные заболевания или хронические заболевания легких. Обязательно берегите себя, максимально придерживайтесь правил и рекомендаций Министерства здравоохранения», - отметил Степанов.

Напомним, в Украине по состоянию на сегодня зафиксировали очередной антирекорд заболеваемости COVID-19 - заболели 6410 человек.
ForUm

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