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Согласно данным Минздрава Франции, за последние сутки в стране было зафиксировано 32 427 новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19.

Также сообщается, что за последние 24 часа умерло 89 человек.

16 октября выявили 25 345 новых случаев, 15 октября — 30 621, 14 октября — 22 119. В Минздраве подчеркнули, что за последнюю неделю в больницы поступили 7198 человек, из них 1269 — в реанимацию.

Всего с начала эпидемии во Франции выявили 876 342 заболевших, 33 325 человек умерли. Успешно прошли курс лечения 108 014.

Во всем мире количество заболевших приближается к 40 миллионам. Более 1,1 миллиона человек умерли.

Напомним, еще одна страна побила антирекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19.
ForUm

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