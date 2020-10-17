В пятницу в Чехии зафиксировано 11 105 новых случаев заражения коронавирусом. Это очередной рекорд для страны.

Об этом сообщил министр здравоохранения Чехии Роман Примула.

Впервые за период пандемии в стране зафиксировано более 10 тысяч новых случаев за сутки. Всего в Чехии обнаружено 160,1 тысяча случаев заражения коронавирусом, из которых более 89 тысяч - в октябре. 1283 человека умерло (11 - в пятницу).

Напомним, в Чехии из-за стремительного распространения коронавируса с понедельника, 12 октября, вступили в силу новые ограничения, которые будут действовать в течение двух недель.