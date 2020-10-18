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Премьер-министру Хорватии Андрею Пленковичу пришло письмо с неизвестным белым порошком и угрозами. Письмо было отправлено по адресу штаб-квартиры партии.

Об этом со ссылкой на правящую партию "Хорватское демократическое содружество" (ХДС), которую возглавляет Пленкович, сообщил телеканал N1.

Сотрудники ХДС вызвали полицию, она забрала конверт с подозрительным содержимым для расследования.

Отмечается, что текст письма якобы завершается словами "Для предателей одно из лекарств - "Новичок".

Новый скандал о возможном применении нервно-паралитического яда "Новичок" разразился после отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Ранее стало известно, что в США перехватили посылку, адресованную президенту США Дональду Трампу. 
ForUm

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