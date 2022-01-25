Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Украине не место в НАТО и в случае эскалации с Россией Загреб максимально дистанцируется от событий.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает хорватское издание Dnevnik.

Отвечая на вопрос, как Хорватия отреагирует на ситуацию в Украине, Миланович сказал: «Мы не будем иметь с этим ничего общего. Если будет эскалация, выведем (из региона, – ред.) последнего хорватского солдата».

«Украине не место в НАТО. Когда Украина сменила власть, тогда это было движение, которое не было демократическим, было переворотом, во время которого было убито 50 человек. История была такова: Украина идет на запад, ничего не спрашивая у России, в ЕС ее ждут молочные реки и кисельные берега. Украина по-прежнему остается одной из наиболее коррумпированных стран, ЕС ничего Украине не дал», – сказал он.

По словам Милановича, он будет всеми силами мешать любому вовлечению Хорватии в конфликт между РФ и Украиной.

«Пленкович (премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, давний друг Украины, – ред.) может угрожать сколько угодно. Хорватия должна бежать от этого, как от пожара. Хорватия не будет тут пожарным», - заявил Миланович.

Напомним, в декабре Зоран Миланович назвал визит премьер-министра Андрея Пленковича в Украину на фоне высокой напряженности в отношениях с Россией «чистым шарлатанством».

Миланович заявил, что визит премьера в Украину может плохо отразиться на отношениях Хорватии с Россией.

Пленкович приезжал в Украину с двухдневным визитом, посетил Киев и Львов. Во время визита было объявлено, что Хорватия присоединилась к кругу стран ЕС, заключившим двусторонние декларации по признанию европейской перспективы Украины.