Ядовитое письмо президенту США Дональду Трампу предположительно было отправлено из Канады. Об этом сообщает New York Times.
На данный момент правоохранители расследуют ситуацию с отправлением ядовитых писем Трампу и в полицейские органы в Техасе.
По мнению следствия, письма были отправлены из Канады. В отправке подозревают женщину.
Письмо в Белый дом, адресованное президенту Трампу, было перехвачено, как и письма в следственный изолятор и офис шерифа в Техасе.
Пока следователи не обнаружили никакой связи между письмами с рицином и какими-либо международными террористическими группами, но расследование находится на начальной стадии, и еще ничего не исключено.
Официальные лица отказались обсуждать, какие у них есть доказательства, указывающие на подозреваемых. Отмечается, что сбор доказательств будет кропотливым процессом. Например, в рамках расследования агентам может потребоваться идентифицировать сортировочный центр, который обрабатывал письма, определить общедоступные почтовые ящики, назначенные этому сортировочному центру, и посмотреть, есть ли видео, на котором подозреваемый отправляет письма за несколько часов до того, как они были собраны почтовыми работниками.
Яд рицин, который является частью отходов, образующихся при производстве касторового масла, не имеет известного противоядия.
Напомним, ранее неизвестные отправили Дональду Трампу письмо, отравленное рицином.
CNN назвали отправление посылкой, однако это оказалось письмо.
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