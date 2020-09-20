Ядовитое письмо президенту США Дональду Трампу предположительно было отправлено из Канады. Об этом сообщает New York Times.

На данный момент правоохранители расследуют ситуацию с отправлением ядовитых писем Трампу и в полицейские органы в Техасе.

По мнению следствия, письма были отправлены из Канады. В отправке подозревают женщину.

Письмо в Белый дом, адресованное президенту Трампу, было перехвачено, как и письма в следственный изолятор и офис шерифа в Техасе.

По словам представителя правоохранительных органов, конверт для Белого дома был обнаружен на объекте окончательной обработки за пределами площадки, где почта проверяется перед отправкой в ​​почтовый ящик Белого дома. Почтовая служба облучает почту, которая адресована Белому дому и другим федеральным агентствам в районе Вашингтона, а почта сортируется в учреждении, которое проверяет воздух на наличие подозрительных веществ.

Пока следователи не обнаружили никакой связи между письмами с рицином и какими-либо международными террористическими группами, но расследование находится на начальной стадии, и еще ничего не исключено.

Официальные лица отказались обсуждать, какие у них есть доказательства, указывающие на подозреваемых. Отмечается, что сбор доказательств будет кропотливым процессом. Например, в рамках расследования агентам может потребоваться идентифицировать сортировочный центр, который обрабатывал письма, определить общедоступные почтовые ящики, назначенные этому сортировочному центру, и посмотреть, есть ли видео, на котором подозреваемый отправляет письма за несколько часов до того, как они были собраны почтовыми работниками.

Это не первый случай, когда официальные лица США подвергаются атакам с рицином. Такие письма отправляли министру обороны, военнослужащим, а также экс-президенту Бараку Обаме.

Яд рицин, который является частью отходов, образующихся при производстве касторового масла, не имеет известного противоядия.

Напомним, ранее неизвестные отправили Дональду Трампу письмо, отравленное рицином.

CNN назвали отправление посылкой, однако это оказалось письмо.