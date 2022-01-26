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В Министерство иностранных дел была приглашена посол Хорватии в Украине Аница Джамич, которой была доведена позиция о категорической неприемлемости заявлений президента Хорватии Зорана Милановича в адрес Украинского государства, сообщили ForUm'у в пресс-службе ведомства.

Отмечено, что утверждение Милановича о событиях Революции Достоинства оскорбляют память украинцев и иностранцев, отдавших жизнь ради европейского будущего Украины.

Также выражено глубокое разочарование высказываниями президента Хорватии о членстве Украины в НАТО и неуместности помощи нашему государству на фоне российской агрессии. Подчеркнуто, что это особенно диссонирует с общечеловеческими ценностями, учитывая горький опыт войны хорватского народа.

«Хорватский президент продемонстрировал свое пренебрежительное отношение и неблагодарность за помощь, которую Украина и украинцы оказывали Хорватии во время ее борьбы за независимость, а также в борьбе с разрушительными пожарами в прошлом. Но мы уверены, что эта неблагодарность является его личной чертой и не распространяется на хорватский народ, с которым нас объединяет дружба и взаимное уважение», - заявили в МИД.

Заявления Милановича ретранслируют нарративы российской пропаганды, не отвечают последовательной официальной позиции Хорватии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, наносят ущерб двусторонним отношениям, а также поддерживают единство ЕС и НАТО в условиях нынешних угроз безопасности в Европе.

МИД Украины требует публичного опровержения этих оскорбительных заявлений президента Хорватии и их неповторения в будущем. Посол Украины также совершит соответствующий демарш в Загребе.

«Украина высоко ценит дружеские и партнерские отношения с Хорватией, успешно развивающиеся между правительствами двух государств, и рассчитывает на неизменную поддержку Хорватии, в частности на пути европейской и евроатлантической интеграции нашего государства», - резюмировали в ведомстве.

Напомним, президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Украине не место в НАТО и в случае эскалации с Россией Загреб максимально дистанцируется от событий.

Отвечая на вопрос, как Хорватия отреагирует на ситуацию в Украине, Миланович сказал: «Мы не будем иметь с этим ничего общего. Если будет эскалация, выведем (из региона, – ред.) последнего хорватского солдата».
ForUm

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