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Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович отреагировал на слова президента Зорана Милановича о том, что Украине «не место в НАТО», а Революция Достоинства была «государственным переворотом».

Как сообщает издание Dnevnik, Пленкович сказал, что слова президента страны не имеют отношения к позиции правительства, и попросил прощения у Украины. Комментируя высказывания Милановича, он добавил, что «думал, что это сказал российский чиновник».

«Политика Хорватии заключается в снижении напряженности, предотвращении возможного конфликта и поддержке территориальной целостности Украины. Это наша принципиальная позиция», — заверил Пленкович.

 

 

Глава правительства добавил, что не знает, каких военных имел в виду Миланович, когда говорил об их отзыве из Украины. «Хорватских солдат в Украине нет. Контингент, который находился в Польше, уже вернулся в страну», - добавил премьер.

Напомним, президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Украине не место в НАТО и в случае эскалации с Россией Загреб максимально дистанцируется от событий.

Отвечая на вопрос, как Хорватия отреагирует на ситуацию в Украине, Миланович сказал: «Мы не будем иметь с этим ничего общего. Если будет эскалация, выведем (из региона, – ред.) последнего хорватского солдата».

После заявлений президента Хорватии в МИД Украины вызвали хорватского посла.  Украинское внешнеполитическое ведомство требует публичного опровержения слов Милановича.
ForUm

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