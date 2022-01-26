Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович отреагировал на слова президента Зорана Милановича о том, что Украине «не место в НАТО», а Революция Достоинства была «государственным переворотом».

Как сообщает издание Dnevnik, Пленкович сказал, что слова президента страны не имеют отношения к позиции правительства, и попросил прощения у Украины. Комментируя высказывания Милановича, он добавил, что «думал, что это сказал российский чиновник».

«Политика Хорватии заключается в снижении напряженности, предотвращении возможного конфликта и поддержке территориальной целостности Украины. Это наша принципиальная позиция», — заверил Пленкович.

PVRH @AndrejPlenkovic: S obzirom na to da u 🇺🇦 naših vojnika nema, a kontigent stacioniran u 🇵🇱 se vratio ne znam na povlačenje kojih vojnika predsjednik misli. Njegova izjava o korumpiranosti Ukrajine nije naš stav i ja se uime Vlade ispričavam Ukrajincima na takvim nebulozama. pic.twitter.com/QpwcWLu54n — Vlada Republike Hrvatske (@VladaRH) January 25, 2022

Глава правительства добавил, что не знает, каких военных имел в виду Миланович, когда говорил об их отзыве из Украины. «Хорватских солдат в Украине нет. Контингент, который находился в Польше, уже вернулся в страну», - добавил премьер.

Напомним, президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Украине не место в НАТО и в случае эскалации с Россией Загреб максимально дистанцируется от событий.

Отвечая на вопрос, как Хорватия отреагирует на ситуацию в Украине, Миланович сказал: «Мы не будем иметь с этим ничего общего. Если будет эскалация, выведем (из региона, – ред.) последнего хорватского солдата».

После заявлений президента Хорватии в МИД Украины вызвали хорватского посла. Украинское внешнеполитическое ведомство требует публичного опровержения слов Милановича.