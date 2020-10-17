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В Италии 16 октября зафиксирован рекордный с начала пандемии коронавируса COVID-19 суточный прирост заражений — более 10 тыс. новых случаев.

Об этом сообщил Минздрав стран, передает Интерфакс-Украина.

Так, за последние 24 часа выявили 10 010 случаев коронавируса, что на 13% выше показателя четверга (8804). В стране зарегистрировано еще 55 летальных исходов.

Таким образом, всего в Италии за время пандемии диагностировали свыше 391 тыс. инфицированных, более 36 тыс. заразившихся скончались.

Минздрав уточняет, что число пациентов в палатах интенсивной терапии стабильно растет. За сутки число таких заболевших увеличилось на 52, теперь этот показатель составляет 638.

Последние дни в стране каждый день фиксируют новые антирекорды по суточному количеству заболевших — 14 и 15 октября эти показатели были наивысшими с начала эпидемии коронавируса в стране.

Как сообщалось, 9 октября в Италии впервые с марта зарегистрировали более 5 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 за сутки.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 6410 человек, зафиксировано 109 летальных случаев, 2194 пациента выздоровели.
ForUm

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