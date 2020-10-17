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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 6410 человек, зафиксировано 109 летальных случаев, 2194 пациента выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро субботы, 17 октября.

В Украине второй день подряд фиксируют антирекорд по количеству новых случаев заражения за сутки, днем ранее заболело 5992 человека.

Также за сутки умерло рекордное количество пациентов с COVID-19. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 10 октября, тогда умерло 108 человек.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 293 641 человек, из них 124 113 выздоровели, летальных исходов — 5517.

Правительство продлило карантин до 31 декабря. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили.

Страну поделили на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавируса. В каждой из них действует определенный ряд ограничений.

Новые правила карантина начали действовать с 3 августа. Решение о делении страны на зоны пересматривают раз в 7 дней.

Напомним, Украина будет обеспечена вакцинами против COVID-19 после их регистрации и переквалификации ВОЗ.
ForUm

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