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Единственный выживший в авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевом курсант Харьковского национального университета Воздушных сил Вячеслав Золочевский решил продолжить учебу по выбранной специальности. Об этом он рассказал в комментарии АрмияInform.

15 октября курсанту вручили медаль «За воинскую службу Украине».

Приказ о награждении курсантов и членов экипажа Ан-26Ш подписал президент Украины Владимир Зеленский, а передал награду курсанту глава военного ВУЗа генерал-майор Александр Туринский.

Сейчас Вячеслав находится на лечении в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона.

«Я сделал свой выбор и решил продолжить обучение в университете по выбранной специальности, - сообщил он. - У меня впереди несколько недель реабилитации, после чего я буду догонять учебную программу».

Курсант поблагодарил всех, кто переживал за его здоровье, посещал во время лечения в госпитале и поддерживал его и семью.

Напомним, 25 сентября при заходе на посадку в двух километрах от военного аэропорта Чугуева разбился самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины.

На его борту находились 27 человек: офицеры и курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени И. Кожедуба, которые выполняли учебно-тренировочный полет.

В результате падения самолета погибли 26 из 27 человек, находившихся на борту. Один из двух парней, доставленных в больницу сразу после трагедии – умер. Второй – выжил и находится в больнице.

Расследование крушения самолета Ан-26 под Чугуевом выявило грубые нарушения в выполнении полетных заданий и в организации полетов в целом.
ForUm

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