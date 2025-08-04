Судитимуть військового, який побив курсанта на полігоні

Працівники ДБР завершили слідство стосовно інструктора навчального взводу, який жорстоко побив курсанта на навчальному полігоні у Кіровоградській області. Обвинувальний акт скерований до суду.

Про це повідомляє пресцентр ДБР.

Там нагадали, що у вересні 2024 року під час занять з вогневої підготовки між інструктором та одним з новобранців виник конфлікт, у ході якого військовослужбовець побив курсанта прикладом автомата. Із тілесними ушкодженнями курсанта було госпіталізовано до лікарні.

Командир навчального взводу, який був на місці події, не вжив жодних заходів для припинення побиття.

Наразі інструктор навчального взводу перебуває під вартою та обвинувачується у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Командир навчального взводу відсторонений від посади та обвинувачується в умисному неприпиненні кримінального правопорушення, що вчиняється підлеглим (ч. 4 ст. 426 КК України).

Йому загрожує до 10 років ув’язнення.