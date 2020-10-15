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Русская Православная Церковь призывает к мирному урегулированию без стороннего вмешательства конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион в эфире передачи «Церковь и мир», комментируя позицию турецких властей относительно конфликта в Карабахе.

«Любое вмешательство Турции в проблематику Нагорного Карабаха естественным образом вызывает ассоциации с событиями далекого и недавнего прошлого, в том числе с геноцидом армян, который Турция продолжает отрицать, хотя большинство стран мира признало этот вопиющий и чудовищный факт.

Мне кажется важным, чтобы не было стороннего вмешательства в этот конфликт, потому что это территориальный спор между двумя странами, которые должны решить этот спор тем или иным способом. Я очень надеюсь на то, что это решение будет не военным, а политическим, потому что любое военное решение неизбежно влечет за собой жертвы с обеих сторон, что мы, к сожалению, уже и наблюдаем», - отметил митрополит Иларион.

Он напомнил, что на протяжении многих лет Русская Православная Церковь выступала в качестве посредника в переговорах между руководителем Духовного управления мусульман Кавказа и главой Армянской Церкви.

«Трехсторонние переговоры продолжались на протяжении всего этого конфликта, потому что очень важно было не дать ему перерасти еще и в межрелигиозный конфликт. Это конфликт, который возник на политической почве, в его основе — территориальный спор и нельзя допустить, чтобы он перерос в противостояние между христианством и исламом. Русская Православная Церковь и сейчас готова к участию в этой миротворческой миссии. Она и сейчас готова у тому, чтобы посадить за стол переговоров две стороны и способствовать мирному урегулированию этого конфликта», - подчеркнул владыка.

Ранее Предстоятель РПЦ Патриарх Кирилл выступил с заявлением в связи с вооруженным конфликтом в Нагорном Карабахе в котором призвал разрешить противостояние мирным путем и не допустить межрелигиозного конфликта.
ForUm

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