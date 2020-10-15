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Россия заявила о невозможности дальнейшего участия в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по расследованию крушения малазийского самолета рейса MH17 на Донбассе, передает Укринформ.

При этом ответственность за срыв трехсторонних консультаций российские власти возлагают на официальную Гаагу.

В частности, в заявлении упоминается июльское решение Нидерландов подать иск против России в Европейский суд по правам человека в связи со сбитым над Донбассом самолетом рейса МН17.

В российском МИД сочли, что «подобные недружественные действия Нидерландов лишают смысла продолжение трехсторонних консультаций и наше участие в них».

Российская сторона также заявляет, что власти Нидерландов в рамках расследования крушения MH17 защищают свои «конъюнктурные политические интересы, беззастенчиво прикрываясь необходимостью защиты прав близких жертв авиакатастрофы».

Напомним, Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала на допрос четырех подозреваемых по делу МН17. Речь идет о россиянах Стрелкове, Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и украинце Леониде Харченко.

24 мая 2018 участники совместной следственной группы сообщили, что получили доказательства и пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит с использованием самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «БУК» 53 бригады ВС РФ.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.
ForUm

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