Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сообщил, что около 60 народных депутатов уже переболели или еще болеют COVID-19. Как передает УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

«Более 20 человек всего переболели в аппарате. Также у нас несколько человек дополнительно заболели на этой неделе. Я думаю, что мы где-то до 30 доходим уже», - рассказал спикер.

В отношении народных депутатов, он отметил, что последние точные показатели не готов озвучить.

«Но до 60 всего переболели или болеют. И почти каждый день мы имеем дополнительные заболевания: день-два - у нас есть 1-2 народных депутата», - сообщил Разумков.

В то же время он отметил позитив того, что некоторые депутаты возвращаются к работе, достаточно легко переболев.

Также на уточнение относительно карантина в парламенте, Разумков отметил, что «Верховная Рада в прошлый раз не шла на карантин, и в этот раз не будет идти на карантин».

«Могут быть изменения в режиме нашей работы. Но Верховная Рада как единая законодательная организация в Украине не будет идти на карантин», - подытожил Разумков.

Напомним, по состоянию на 9:00 14 октября в Украине зафиксировано 5590 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.