По состоянию на 9:00 14 октября в Украине зафиксировано 5590 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Всего в Украине зафиксировано 276 177 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5229 летальных, 118699 пациентов выздоровели.
Всего проведено 2665154 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 2137 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 7845 случаев;
Волынская область - 10 140 случаев;
Днепропетровская область - 9614 случаев;
Донецкая область - 6247 случаев;
Житомирская область - 8861 случай;
Закарпатская область - 11 169 случаев;
Запорожская область - 5900 случаев;
Ивано-Франковская область - 15 765 случаев;
Кировоградская область - 1396 случаев;
Киев - 28512 случаев;
Киевская область - 11 751 случай;
Львовская область - 23 474 случая;
Луганская область - 2015 случаев;
Николаевская область - 5052 случая;
Одесская область - 17 349 случаев;
Полтавская область - 5093 случая;
Ривненская область - 15 026 случаев;
Сумская область - 7712 случаев;
Тернопольская область - 16 478 случаев;
Харьковская область - 26 262 случая;
Херсонская область - 2112 случаев;
Хмельницкая область - 9491 случай;
Черновицкая область - 16 828 случаев;
Черкасская область - 6047 случаев;
Черниговская область - 6038 случаев.
Напомним, по состоянию на 9:00 13 октября в Украине было зафиксировано 5133 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
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