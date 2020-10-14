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По состоянию на 9:00 14 октября в Украине зафиксировано 5590 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Всего в Украине зафиксировано 276 177 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5229 летальных, 118699 пациентов выздоровели.

Всего проведено 2665154 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 2137 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 7845 случаев;

Волынская область - 10 140 случаев;

Днепропетровская область - 9614 случаев;

Донецкая область - 6247 случаев;

Житомирская область - 8861 случай;

Закарпатская область - 11 169 случаев;

Запорожская область - 5900 случаев;

Ивано-Франковская область - 15 765 случаев;

Кировоградская область - 1396 случаев;

Киев - 28512 случаев;

Киевская область - 11 751 случай;

Львовская область - 23 474 случая;

Луганская область - 2015 случаев;

Николаевская область - 5052 случая;

Одесская область - 17 349 случаев;

Полтавская область - 5093 случая;

Ривненская область - 15 026 случаев;

Сумская область - 7712 случаев;

Тернопольская область - 16 478 случаев;

Харьковская область - 26 262 случая;

Херсонская область - 2112 случаев;

Хмельницкая область - 9491 случай;

Черновицкая область - 16 828 случаев;

Черкасская область - 6047 случаев;

Черниговская область - 6038 случаев.

Напомним, по состоянию на 9:00 13 октября в Украине было зафиксировано 5133 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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