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Швейцария включила в санкционный список 40 белорусских чиновников.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO).

«Федеральный департамент экономики внес изменения в перечень лиц, добавленных в постановление о мерах против Беларуси. Список дополнен 40 лицами. Меры вступают в силу в 18:00 13 октября 2020 года», - говорится в сообщении.

Напомним, 12 октября МВД Беларуси предупредило о возможности использования боевого оружия и спецсредств во время массовых протестов.

2 октября в Официальном журнале ЕС в пятницу опубликовали список из 40 белорусских чиновников, против которых Евросоюз вводит санкции за нечестные выборы и репрессии против мирных протестующих.

12 октября Совет ЕС принял принципиальное решение о том, что санкции будут введены также лично против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
ForUm

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