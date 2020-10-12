Европейский Союз готов ввести санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко. Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в выводах, принятых на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

«Совет решительно осуждает насилие, примененное белорусскими властями в отношении мирных протестующих, и призывает освободить всех задержанных лиц, включая политических заключенных. На этом фоне в выводах упоминаются ограничительные меры, наложенные на 40 человек, ответственных за мошенничество с президентскими выборами и жестокие репрессии против мирных акций протеста, и отмечается готовность ЕС принять дальнейшие ограничительные меры в отношении субъектов и должностных лиц, в том числе против Александра Лукашенко, если ситуация не улучшится», - говорится в документе.

В своих выводах Совет повторяет, что президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни честными и Лукашенко не имеет демократической легитимности.

«Совет подтверждает свою полную поддержку суверенитета и независимости Беларуси и подчеркивает демократическое право белорусского народа избирать своего президента путем новых, свободных и честных выборов, без вмешательства извне», - отмечается в документе.

Также указывается, что ЕС сократит сотрудничество с белорусскими властями на центральном уровне, усилит поддержку белорусского народа и гражданского общества и соответственно будет корректировать свою двустороннюю финансовую помощь.

В выводах подчеркивается, что ЕС готов существенно активизировать свое политическое взаимодействие, отраслевое сотрудничество и финансовую помощь Беларуси при условии, что власти будут уважать принципы демократии, верховенства права и прав человека, прекратят репрессии и злоупотребления, будут способствовать политическому процессу, что приведет к свободным и честным выборам под наблюдением ОБСЕ/БДИПЧ.

Напомним, 2 октября в Официальном журнале ЕС в пятницу опубликовали список из 40 белорусских чиновников, против которых Евросоюз вводит санкции за нечестные выборы и репрессии против мирных протестующих.

Беларусь приняла свой санкционный список в ответ на визовые санкции Евросоюза, заявила пресс-служба МИД страны.