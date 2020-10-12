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Министерство внутренних дел Беларуси заявило о готовности «применять спецсредства и боевое оружие» в отношении протестующих.

Как заявила спикер ведомства Ольга Чемоданова, такое решение связано якобы с «радикализацией» протестов, сообщает УНИАН.

Она уточнила, что оружие будет применяться «в случае необходимости».

«Протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными. В связи с этим, сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие. Об этом и не только заявил первый заместитель Министра внутренних дел Геннадий Казакевич», – говорится в сообщении.
ForUm

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