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За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 422 жителей Киева, 21 человек умер. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Количество больных коронавирусом в Киеве не уменьшается. За прошедшие сутки вирус обнаружили у 422 человек. За весь период пандемии в столице наибольшее количество летальных случаев за сутки - умер 21 человек. Всего коронавирус унес жизни 518 киевлян. На сегодня в столице уже 28 512 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - отметил Кличко.

Заболели 236 женщин в возрасте от 18 до 89 лет и 153 мужчины в возрасте от 18 до 92 лет. А также 14 девочек от 16 дней до 17 лет и 19 мальчиков от восьми месяцев до 17 лет. Заболели, в частности, 16 медиков.

Не уменьшается и количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали 78 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 268 человек. Всего коронавирус преодолели 10 299 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 91, Оболонском - 61, Дарницком районе - 59 случаев. Вирус агрессивный и распространяется быстро. Будьте осторожны и соблюдайте элементарные правила безопасности! Берегите себя», - отметил Кличко.

Напомним, по состоянию на 9:00 14 октября в Украине зафиксировано 5590 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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