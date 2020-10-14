Украина стремится к установлению мира на Донбассе, но одновременно заботится об укреплении сектора безопасности и обороны. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в выступлении во время церемонии принесения торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Сегодня мы делаем все возможное, чтобы прекратить войну и не терять своих героев. Делаем все возможное, чтобы в Украине наступил желанный мир. Сегодня восьмидесятый день, как объявлено прекращение огня. И, несмотря на попытки его сорвать, мы надеемся, что «тишина» на востоке Украины будет стабильной и постоянной», - отметил глава государства.

В то же время он отметил, что наступление в Украине мира не означает, что государство перестанет заботиться об обороноспособности своего войска.

«Сегодня мы сосредоточены на максимальном развития украинской армии. Мы увеличиваем расходы на сектор безопасности и обороны Украины. Активно работаем для усиления обороноспособности с нашими международными партнерами», - сказал Зеленский.

Президент отметил, что Украина должна иметь не только мощные сухопутные войска, но и современную и боеспособную авиацию, военно-морской флот, системы ПВО и многое другое.

«Только сильное войско будет залогом дальнейшего мира и свободного развития нашей несокрушимой Украины», - подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что сильное войско невозможно без отважных и подготовленных защитников.

«Мы стараемся, чтобы каждый, кто служит Украине, чувствовал, насколько является важным для государства. Достойное обеспечение и условия для наших защитников и их семей - задача для нас номер один», - сказал президент.

Также он подчеркнул важность использования потенциала, который открылся перед Украиной после получения статуса партнера НАТО с расширенными возможностями.

«Воплощение стандартов НАТО и совместимость наших войск с войсками Альянса - все это важные шаги Украины на пути к нашему будущему», - отметил глава государства.

Напомним, в понедельник, 14 октября, украинцы отмечают государственный праздник День защитника Украины.