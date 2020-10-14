также в разделеОбщество
СБУ задержала банду, торговавшую самодельными взрывными устройствами 6
Скончался известный украинский филолог Александр Пономарив 8
Названы даты регистрации на пробное ВНО 8
В Украине зафиксировано 5590 новых случаев COVID-19 16
13 октября. Картина дня 19
Кабмин назначил главу Госпродпотребслужбы 32
Шкарлет: Каникулы являются необходимой частью образовательного процесса 20
Порошенко выздоровел от коронавируса 37
Пострадавшим от пожаров на Луганщине выделили 185 миллионов 7
Украинский паспорт занял 41-е место по престижности в мире 20
По делу Шеремета допросили несколько тысяч человек 19
Врач рассказал, когда Украина может получить вакцину от COVID-19 38
Правительство рекомендовало школам уйти на каникулы с 15 по 30 октября 43
Кабмина поддержал выделение МВД доплат из COVID-фонда 10
Кабмин продлил карантин до конца года 1500
Титушко предстанет перед судом, ему грозит до 12 лет тюрьмы 30
Минздрав: Количество коек для больных COVID-19 могут увеличить до 52 тысяч 13
Дело «пленок ОАСК»: апелляционный суд подтвердил, что Павел Вовк не является подозреваемым 25

В понедельник, 14 октября, украинцы отмечают государственный праздник День защитника Украины. 

День защитника Украины был объявлен государственным праздником и выходным в 2015 году по инициативе пятого президента Украины Петра Порошенко. День защитника Украины отмечается ежегодно 14 октября.

Дата 14 октября выбрана не случайно, ведь именно в этот день в Украине отмечается День Покрова Пресвятой Богородицы, День украинского казачества, а также годовщина создания УПА. Издавна Богородица была покровительницей украинского казачества и всех украинских вооруженных формирований. На праздник Покрова в Украине проходила Большая рада, на которой выбирали гетмана и определяли, как казачеству жить далее.

Решение о создании Дня защитника Украины, как говорится в президентском указе, было принято с целью чествования мужества и героизма защитников территориальной целостности и независимости Украины, а также содействия укреплению патриотизма в обществе.

Кроме того, этим указом был отменен День защитника отечества, который отмечался в Украине 23 февраля.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

31
Теги