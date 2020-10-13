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По состоянию на 9:00 13 октября в Украине зафиксировано 5133 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Все в Украине зафискировано 270 587 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5122 летальных, 116562 пациента выздоровели.

Всего проведено 2630988 тестирований методом ПЦР. За сутки выписаны 2152 пациента.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 7726 случаев;

Волынская область - 9955 случаев;

Днепропетровская область - 9272 случая;

Донецкая область - 5961 случай;

Житомирская область - 8661 случай;

Закарпатская область - 11 042 случая;

Запорожская область - 5762 случая;

Ивано-Франковская область - 15 580 случаев;

Кировоградская область - 1355 случаев;

Киев - 28090 случаев;

Киевская область - 11 525 случаев;

Львовская область - 23 129 случаев;

Луганская область - 1917 случаев;

Николаевская область - 4867 случаев;

Одесская область - 17 047 случаев;

Полтавская область - 4906 случаев;

Ривненская область - 14 868 случаев;

Сумская область - 7485 случаев;

Тернопольская область - 16 250 случаев;

Харьковская область - 25 625 случаев;

Херсонская область - 2024 случая;

Хмельницкая область - 9230 случаев;

Черновицкая область - 16 649 случаев;

Черкасская область - 5849 случаев;

Черниговская область - 5812 случаев.

Напомним, по состоянию на 9:00 12 октября в Украине было зафиксировано 4420 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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