По состоянию на 9:00 13 октября в Украине зафиксировано 5133 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Все в Украине зафискировано 270 587 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5122 летальных, 116562 пациента выздоровели.
Всего проведено 2630988 тестирований методом ПЦР. За сутки выписаны 2152 пациента.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 7726 случаев;
Волынская область - 9955 случаев;
Днепропетровская область - 9272 случая;
Донецкая область - 5961 случай;
Житомирская область - 8661 случай;
Закарпатская область - 11 042 случая;
Запорожская область - 5762 случая;
Ивано-Франковская область - 15 580 случаев;
Кировоградская область - 1355 случаев;
Киев - 28090 случаев;
Киевская область - 11 525 случаев;
Львовская область - 23 129 случаев;
Луганская область - 1917 случаев;
Николаевская область - 4867 случаев;
Одесская область - 17 047 случаев;
Полтавская область - 4906 случаев;
Ривненская область - 14 868 случаев;
Сумская область - 7485 случаев;
Тернопольская область - 16 250 случаев;
Харьковская область - 25 625 случаев;
Херсонская область - 2024 случая;
Хмельницкая область - 9230 случаев;
Черновицкая область - 16 649 случаев;
Черкасская область - 5849 случаев;
Черниговская область - 5812 случаев.
Напомним, по состоянию на 9:00 12 октября в Украине было зафиксировано 4420 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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