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Президент Владимир Зеленский анонсировал проведение 25 октября, в день местных выборов, всеукраинского опроса из 5 важных вопросов.

При этом в Офисе президента заявили, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий.

В свою очередь Комитет избирателей Украины заявил, что процедура проведения всенародного опроса в день голосования не предусмотрена Избирательным кодексом Украины.

В Центральной избирательной комиссии заявили, что ЦИК не была вовлечена в проведение опроса.

Кабинет Министров продлил действие адаптивного карантина до конца 2020 года. 

Кабинет Министров Украины также принял решение рекомендовать учреждениям общего среднего образования установить с 15 по 30 октября каникулы, в следующий период - возможен переход на дистанционную и смешанную форму обучения с учетом эпидемиологической ситуации.

В Киеве на Крещатике оперативники Нацполиции и полиции Киева совместно с бойцами КОРДа задержали группу разбойников.

Кабинет Министров назначил Владиславу Магалецкую председателем Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. 

В ночь на 11 октября в Киеве на Майдане Незалежности 49-летний фронтовик ООС Николай Микитенко совершил акт самосожжения.

По состоянию на 9:00 13 октября в Украине зафиксировано 5133 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

По состоянию на 12 октября в больницах, которые отведены для лечения пациентов с COVID-19, занято 62,3% коек.

Количество коек для больных COVID-19 в стационарных больницах страны в случае необходимости может быть увеличено до 52 тысяч. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская потребовала от Александра Лукашенко уйти с должности и прекратить насилие на улицах.

С 15 октября приостанавливается пропуск лиц через КПВВ «Станица Луганская».
ForUm

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