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Кабинет министров назначил Владиславу Магалецкую председателем Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Такое решение было принято 13 октября на внеочередном заседании правительства, сообщает LIGA.net.

Владислава Магалецкая (ранее Рутицкая) – вице-президент компании SigmaBleyzer, вице-президент Союза украинских предпринимателей (СУП), член набсовета программы «Агрокебеты». В 2019 году она заработала 3,9 млн грн в ООО «Агродженерейшн Украина» американского бизнесмена Льва Блейзера.

В 2014–2016 гг Магалецкая занимала пост заместителя министра аграрной политики и продовольствия по вопросам европейской интеграции.

В октябре 2019 года Владимир Лапа покинул пост главы Госпродпотребслужбы. До этого времени врио главы ведомства была Оксана Шевченко.

 
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