По состоянию на 12 октября в больницах, которые отведены для лечения пациентов с COVID-19, занято 62,3% коек.

Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В частности, в Киеве по состоянию на 12 октября загруженность коек в больницах «первой волны» составляет 70,6%, заболеваемость за последние 14 дней составляет 186,5 на 100 тыс. населения при базовом показателе, установленном Минздравом - 40 на 100 тыс. населения.

Самый высокий показатель загруженности коек в больницах «первой волны», по данным Минздрава, в Одесской области - 85,6%, Луганской области - 83,9%, Донецкой области - 83,7%, Харьковской области - 75%, Днепропетровской области - 73 , 3%, Винницкой обалсти - 70,8.

Самый высокий показатель заболеваемости за 14 дней на 100 тысяч населения по состоянию на 13 октября, по данным Минздрава, зафиксирован в Сумской области - 327,1, Тернопольской области - 284,5, Харьковской области - 282,9, Хмельницкой области - 266,6, Черновицкой области - 263,3.

В целом по Украине заболеваемость COVID-19 за 14 дней составляет 172,4 на 100 тыс. населения.

По данным Минздрава, к смягчению карантинных мероприятий готова только Кировоградская область, где показатель заболеваемости составляет 28,5 на 100 тыс. населения.

Желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности устанавливается на территории региона с широким распространением COVID-19.

Регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть хотя бы один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет более 50 процентов в течение пяти дней подряд; среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет менее 24 тестирование на 100 тыс. населения, в течение последних семи дней показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней на 100 тыс. населения превышает базовый уровень заболеваемости.

Напомним, по состоянию на 9:00 13 октября в Украине зафиксировано 5133 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.