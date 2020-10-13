Кабинет Министров продлил действие адаптивного карантина до конца 2020 года. Об этом на внеочередном заседании правительства заявил премьер Денис Шмыгаль, сообщает УНИАН.

Глава правительства пояснил, что адаптивный карантин в условиях стремительного распространения COVID-19 пока является «наиболее действенным механизмом» не только в Украине, но и в мире. И назвал решение «необходимым шагом».

Министерство здравоохранения меняет критерии, которыми распределяют регионы по карантинным зонам. Это, в частности, касается целевого показателя охвата тестирования. Минздрав хочет увеличить его до 48 на 100 тысяч населения.

В то же время МОЗ будет учитывать только те койко-места, которые отведены для инфицированных.

В «красную» зону будут переходить регионы, показатели заболеваемости в которых составляют более 320 на 100 тыс. населения в течение 14 дней.

На территориях «зеленых», «желтых» и «оранжевых» зон могут проводиться все спортивные мероприятия без зрителей, кроме международных матчей по отдельному согласованию Минздрава.

Работу ресторанов и кафе отныне ограничат (будут закрываться не позднее 22:00) даже в «зеленой» и «желтой» зоне. Исключения сделали только для тех общественных заведений, которые будут работать «на вынос».

На территории «зеленых» регионов запретят проведение массовых, культурных и спортивных мероприятий с участием более 50 человек. На территории «желтой» – более 30 человек, на территории «оранжевой» – 20 человек.

Во всех регионах спортивные мероприятия будут проходить без зрителей, за исключением международных матчей – по отдельному согласованию Минздрава.

Всем ресторанам и работодателям рекомендуют организовать работу посменно или через интернет, а учебным заведениям – перейти на дистанционное или смешанное обучение. С 15 октября по 15 ноября дистанционное обучение предлагают ввести и вузам.

Защитные средства – маски и перчатки – и в дальнейшем будут обязательными.

Напомним, 26 августа Кабинет Министров продлил адаптивный карантин в Украине до 1 ноября 2020 года.