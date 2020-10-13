Количество коек для больных COVID-19 в стационарных больницах страны в случае необходимости может быть увеличено до 52 тысяч.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает УНИАН.

«Всего по состоянию на сегодняшнее утро у нас занято 21 277 коек в целом по стране. Мы считаем всех, у кого есть подтвержденный диагноз COVID-19, и у кого есть соответствующее подозрение на заболевание. Все эти люди имеют тяжелое или средней тяжести течение болезни, и они нуждаются именно в стационарном лечении. Количество коек может быть увеличено до 52 тысяч», - отметил министр здравоохранения.

Степанов также сообщил, что на сегодня в Украине развернуто 34 тысячи 154 койки, еще 6,5 тысячи к этому готовы. Также в ближайшее время планируется подготовить еще 12 тысяч коек.

«Мы также планируем добавлять койки в Академии медицинских наук и в других учреждениях. Однако всем необходимо задуматься над тем, что выполнение противоэпидемических правил и здоровье людей связаны между собой. Невозможно сохранить здоровье, не выполняя определенных правил. Они разработаны именно для того, чтобы четко людям указать, где именно есть опасность», - подытожил министр.

Напомним, по состоянию на 12 октября в больницах, которые отведены для лечения пациентов с COVID-19, занято 62,3% коек.