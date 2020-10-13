С 15 октября приостанавливается пропуск лиц через КПВВ «Станица Луганская», сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Бездействие оккупационной администрации РФ привело к быстрому распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на временно оккупированной территории Луганщины. Учитывая нехватку медицинского персонала и средств противодействия заболеванию, оккупанты не способны стабилизировать эпидемическую ситуацию», – говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что с целью недопущения распространения острой респираторной болезни COVID-19, сохранения жизни и здоровья граждан, по приказу командующего объединенных сил, в контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» в период с 15 октября до 23:59 31 октября 2020 пропуск лиц через линию разграничения временно прекращается.

«Как исключение, при наличии документально подтвержденных жизненно важных оснований социально-гуманитарного характера, командующим ОС может быть принято отдельное решение относительно пропуска лиц в указанном контрольном пункте. Командование объединенных сил обращается к гражданам с пониманием отнестись к временным ограничениям и учесть их при планировании своих поездок через линию разграничения», – сказано в сообщении.