Кабинет Министров Украины принял решение рекомендовать учреждениям общего среднего образования установить с 15 по 30 октября каникулы, в следующий период - возможен переход на дистанционную и смешанную форму обучения с учетом эпидемиологической ситуации.

Как передает УНИАН, соответствующее решение принято во время внеочередного заседания правительства.

Также рекомендуется заведениям профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального предвысшего и высшего образования перейти с 15 октября по 15 ноября 2020 года на дистанционную форму обучения с рекомендованным выездом студентов из общежитий (кроме сирот, лиц, лишенных родительской опеки, соискателей образования с временно оккупированных территорий, красных карантинных зон, иностранных граждан и лиц без гражданства, соискателей образования, совмещающим учебу с работой).

Кроме того, как сообщили в Министерстве образования и науки, изменениями предусмотрено, что на территории региона (административно-территориальной единицы), на которой установлен «красный» уровень эпидемической опасности, запрещается посещение учебных заведений соискателями образования, кроме учеников (воспитанников) специальных школ, учебно-реабилитационных центров при условии соблюдения в них соответствующих санитарных и противоэпидемических мер и осуществления обязательного ежедневного контроля состояния здоровья учеников (воспитанников).

Такое исключение было сделано в связи с тем, что наполняемость классов специальных учреждений общего среднего образования, санаторных школ и школ-интернатов составляет от 6 до 12 человек, средняя наполняемость дошкольных учреждений составляет 115 человек, что позволяет обеспечить все необходимые санитарные и противоэпидемические меры.

Напомним, 12 октября на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение рекомендовать заведениями общего среднего образования установить с 15 по 30 октября 2020 каникулы, в следующий период - возможен переход на дистанционную и смешанную форму обучения с учетом эпидемиологической ситуации.