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В ночь на 11 октября в Киеве на Майдане Незалежности 49-летний фронтовик ООС Николай Микитенко совершил акт самосожжения.

Об этом 12 октября в Facebook сообщила общественная организация «Відсіч».

«Отец военнослужащей Юлии Микитенко, фронтовик, совершил самосожжение на Майдане из-за политики Зеленского. В ночь с 10 на 11 октября 49-летний боец-фронтовик ООС Николай Никитенко, надев мундир с боевыми наградами, совершил самосожжение на Майдане Независимости в знак протеста против политики президента Владимира Зеленского», – говорится в сообщении.

По данным организации, он совершил самоподжог в 3:30. Случайные прохожие пытались потушить пламя. Обгоревшего мужчину госпитализировали в больницу с почти 100% ожогов тела. По информации его дочери, в настоящее время ее отец жив, однако шансы выжить - минимальны.

«Из последних сообщений Николая Никитенко в Фейсбуке можно понять, что он недоволен политикой Владимира Зеленского в отнощении бойцов, которые сейчас защищают Украину от агрессора. Родные Николая также это подтверждают. Кроме того, в соцсети он призвал всех выходить на протест по Украине, как это сделала общественность 24 августа на День Независимости», – отмечается в сообщении.

В общественной организации опровергли информацию о том, что Микитенко совершил попытку самоубийства из-за несчастной любви.

В 2014 году Микитенко участвовал в боях под Славянском в составе добровольческого батальона Национальной гвардии Украины им. Сергея Кульчицкого. Во время эвакуации сбитого вертолета на Карачуне он получил ранения, имеет группу инвалидности. После лечения служил в различных боевых подразделениях в зоне ООС, сообщили в общественной организации.
ForUm

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