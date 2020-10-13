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В Киеве на Крещатике оперативники Нацполиции и полиции Киева совместно с бойцами КОРДа задержали группу разбойников, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Во время задержания злоумышленники пытались убежать, протаранили четыре транспортных средства и неоднократно создавали аварийную ситуацию. В результате бойцы КОРДа применили табельное огнестрельное оружие. Вследствие выстрелов никто не пострадал, злоумышленников задержали.

Злоумышленники подыскивали жертв возле обменников. После валютной операции они нападали на потерпевших и отбирали деньги.

Фигурантами оказались граждане другого государства, ранее судимые за имущественные преступления. Их задержание произошло после того, как они сегодня на улице Леси Украинский отобрали сумку с деньгами.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливается причастность иностранцев к аналогичным преступлениям на территории Украины.
ForUm

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