За минувшие сутки коронавирусом в столице заболели еще 397 человек. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Количество выявленных больных в Киеве за минувшие сутки - 397 человек. 10 случаев - летальных. Всего от коронавируса в нашем городе умерли 497 человек. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 28 090», - сообщил Кличко.

Среди заболевших 214 женщин в возрасте от 20 до 88 лет. И 17 девочек от двух месяцев до 17 лет. 157 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет. И 9 мальчиков от семи до 16 лет. Заболели также 23 медика.

В больницы столицы госпитализировали 65 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 168 человек.

Всего коронавирус преодолел 9961 житель Киева.

«Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 86. В Деснянском - 81. В Днепровском районе - 57 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, по состоянию на 9:00 13 октября в Украине зафиксировано 5133 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.