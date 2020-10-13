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Президент США Дональд Трамп вернулся к предвыборным митингам в понедельник впервые с тех пор, как у него был подтвержден диагноз COVID-19, и заявил, что после выздоровления чувствует себя «сильным».

Как передает Укринформ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на выступление Трампа на митинге под открытым небом в Сэнфорд, штат Флорида.

«Я прошел через это. Медики говорят, что у меня иммунитет. Я чувствую себя таким сильным. Я поцелую всех в этой аудитории. Я поцелую ребят и красивых женщин, я всех крепко расцелую», - добавил президент США во время своего часовой речи.

Нужно отметить, что Трамп прибыл на этот митинг, первый из 6 запланированных на эту неделю, без защитной маски.

Он обратился к тысячам сторонников, большинство из которых были тоже без защитных масок, неоднократно рассказывая о своем выздоровлении от коронавируса.

Напомним, в ночь 2 октября Дональд Трамп заявил, что вместе с первой леди получил положительные тесты на COVID-19 после того, как коронавирус обнаружили у его ближайшей помощницы Хоуп Хикс. Через 15 часов глава Белого дома был доставлен вертолетом в Национальный военный медицинский центр имени Уолтера Рида.

На брифингах в субботу и воскресенье врачи сообщили, что у Трампа, кроме кашля, температуры и усталости, несколько раз резко падал уровень кислорода в крови, однако его состояние было стабилизировано.

Известно, что американский лидер получал коктейль из поликлональных антител производства Regeneron, а также дексаметазон, мощный стероид, который применяют при лечении тяжелых форм заболевания.

5 октября Трамп заявил, что выписывается из госпиталя, и подчеркнул для своих сторонников, что COVID-19 - не такая уж и страшная болезнь.
ForUm

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