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Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания получили положительный результат теста на COVID-19.

«Сегодня ночью первая леди и я получили положительный результат на COVID-19. Мы немедленно приступим к процессу карантина и восстановления. Мы преодолеем это вместе!» - сообщил Трамп в Twitter.

 

 

Ранее коронавирусом заболела ближайшая советница президента Хоуп Хикс, из-за чего Трамп и его жена решили сделать тесты и начать карантинный процесс.
ForUm

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