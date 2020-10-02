Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания получили положительный результат теста на COVID-19.

«Сегодня ночью первая леди и я получили положительный результат на COVID-19. Мы немедленно приступим к процессу карантина и восстановления. Мы преодолеем это вместе!» - сообщил Трамп в Twitter.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Ранее коронавирусом заболела ближайшая советница президента Хоуп Хикс, из-за чего Трамп и его жена решили сделать тесты и начать карантинный процесс.