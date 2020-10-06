Президент США покинул Национальный военный медицинский центр имени Уолтера Рида и вернулся в Белый дом, где продолжит лечение от COVID-19 в карантинных условиях.

Врачи официально выписали американского президента в понедельник вечером, сообщает Укринформ.

Около 18:45 (1:45 по Киеву) Трампа подвезли к президентскому вертолету – неподалеку от здания госпиталя, после чего «борт номер один» направился в Белый дом.

Напомним, в ночь на пятницу Дональд Трамп заявил, что вместе с первой леди получил положительные тесты на COVID-19 после того, как коронавирус обнаружили у его ближайшей помощницы Хоуп Хикс. Через 15 часов глава Белого дома был доставлен вертолетом в Национальный военный медицинский центр имени Уолтера Рида.

На брифингах в субботу и воскресенье врачи сообщили, что у Трампа, кроме кашля, температуры и усталости, несколько раз резко падал уровень кислорода в крови, однако его состояние было стабилизировано.

Известно, что американский лидер получал коктейль из поликлональных антител производства Regeneron, а также дексаметазон, мощный стероид, который применяют при лечении тяжелых форм заболевания.