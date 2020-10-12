также в разделеОбщество
12 октября. Картина дня 7
В Одессе уволят учительницу, набросившуюся на девочку за украинский язык 14
Зеленский одобрил электронную торговлю лекарствами 9
После досрочных каникул школам рекомендовали перейти на дистанционное обучение 11
Степанов: Антибиотики не помогут при коронавирусе 18
Минздрав: Повторное инфицирование коронавирусом – это единичные случаи 14
Минобразования рекомендовало школам уйти на каникулы с 15 по 30 октября 13
Харьков усиливает карантин 22
Балуха переводят из реанимации в нейрохирургию 9
Нацполиция: Украинские правоохранители не прекращали розыск Чауса 9
Премьер призвал регионы воздержаться от проведения массовых мероприятий 18
Ученые дали прогноз распространения COVID-19 в Украине 55
Порошенко выписали из больницы 62
Минздрав: Количество случаев пневмоний с июля возросло в пять раз 38
СБУ разоблачила группировку, продававшую поддельные паспорта стран ЕС 13
Шкарлет: Студенты будут учиться дистанционно до 15 ноября 28
В Украине зафиксировано 4420 новых случаев COVID-19 21
Кулеба: Украина добивается не обмена, а освобождения крымских татар 26

В Министерстве образования и науки рассказали, будут ли рекомендовать закрыть детские сады из-за ситуации с коронавирусом в Украине. В ведомстве планируют подходить к вопросу взвешенно.

Об этом рассказал замглавы МОН Игорь Гарбарук, сообщает РБК-Украина.

По его словам, дистанционная учеба - это ухудшение образовательного процесса. В то же время родители окажутся в затруднительном положении, так как будут вынуждены оставаться дома.

«Фактически мы понимаем, что для школьников, особенно для тех, кто находится в начальной школе, перевод на дистанционное образование - это ухудшение для образовательного процесса и большой удар для родителей, которые будут вынуждены быть дома со своими детьми, которых нельзя будет оставить», - сказал Гарбарук.

Он добавил, что в ведомстве планируют подходить к этому вопросу взвешенно.

«Поэтому будем подходить к этой ситуации взвешенно. Если нужно будет дистанционное обучение вводить в определенных территориальных единицах, мы будем это делать, но все же таки (лучше вводить. - Ред.) смешанное обучение», - отметил замглавы МОН.

Напомним, на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение рекомендовать заведениями общего среднего образования установить с 15 по 30 октября 2020 каникулы, в следующий период - возможен переход на дистанционную и смешанную форму обучения с учетом эпидемиологической ситуации.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1420 грн.
8
Теги