В Министерстве образования и науки рассказали, будут ли рекомендовать закрыть детские сады из-за ситуации с коронавирусом в Украине. В ведомстве планируют подходить к вопросу взвешенно.

Об этом рассказал замглавы МОН Игорь Гарбарук, сообщает РБК-Украина.

По его словам, дистанционная учеба - это ухудшение образовательного процесса. В то же время родители окажутся в затруднительном положении, так как будут вынуждены оставаться дома.

«Фактически мы понимаем, что для школьников, особенно для тех, кто находится в начальной школе, перевод на дистанционное образование - это ухудшение для образовательного процесса и большой удар для родителей, которые будут вынуждены быть дома со своими детьми, которых нельзя будет оставить», - сказал Гарбарук.

Он добавил, что в ведомстве планируют подходить к этому вопросу взвешенно.

«Поэтому будем подходить к этой ситуации взвешенно. Если нужно будет дистанционное обучение вводить в определенных территориальных единицах, мы будем это делать, но все же таки (лучше вводить. - Ред.) смешанное обучение», - отметил замглавы МОН.

Напомним, на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение рекомендовать заведениями общего среднего образования установить с 15 по 30 октября 2020 каникулы, в следующий период - возможен переход на дистанционную и смешанную форму обучения с учетом эпидемиологической ситуации.