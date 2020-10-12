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На внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 12 октября, рассмотрен вопрос об особенностях работы учебных заведений в период адаптивного карантина, сообщает пресс-служба правительства.

В частности, Комиссия приняла решение рекомендовать заведениями общего среднего образования установить с 15 по 30 октября 2020 каникулы, в следующий период - возможен переход на дистанционную и смешанную форму обучения с учетом эпидемиологической ситуации. Также рекомендуется заведениям профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального перед высшими и высшего образования перейти с 15 октября по 15 ноября 2020 на дистанционную форму обучения с рекомендованным выездом студентов из общежитий (кроме сирот, лиц, лишенных родительской опеки, соискателей образования со временно оккупированных территорий, «красных» карантинных зон, иностранных граждан и лиц без гражданства, соискателям образования, совмещающим учебу с работой).

Соответствующее дополнение в постановление «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 № 641» должны подготовить Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки на рассмотрение Кабинета Министров.

Напомним, Министерство образования и науки рекомендует учреждениям общего среднего образования провести осенние каникулы с 15 по 30 октября 2020 года.
ForUm

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