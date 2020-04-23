В Киеве начал работу первый в Украине онлайн садик, рассчитанный на детей в возрасте 4-6 лет. Этот проект введен в рамках виртуальной платформы эмоциональной поддержки Мониторингового центра КГГА по противодействию COVID-19, сообщает пресс-служба горгосадминистрации.

«Именно для молодых киевлян заработал Детский сад-онлайн на платформе образовательного хаба Киева. Но мы открыты для всех маленьких украинцев и призываем родителей присоединиться к нашей инициативе. Город помогает родителям во время карантина, используя все свои возможности, и мы готовы подставить свое плечо всем украинским регионам, которые в условиях карантина оказались один на один с подобными проблемами», - сообщил директор КНП «Образовательное агентство города Киева» Бадри Лолашвили.

Отныне, во время карантина, с понедельника по пятницу, кроме праздничных дней, дети имеют возможность «посещать» интересные и полезные занятия, которые проводят специалисты. Для удобства расписание занятий будет неизменной во все дни:

10:00 - сказка-йога;

11:00 - английский для детей;

12:00 - развивающие занятия.

Все занятия также доступны в записи на постоянной основе.

«Данный проект уже вызвал большой интерес как среди родителей, так и среди украинских селебрити. Сейчас в рамках детского сада онлайн, мы пригласили известных украинцев провести дополнительные занятия, и надеемся, что они не останутся в стороне. Мы приглашаем публичных лиц провести собственное занятие онлайн для детей. Это может быть и мастер-класс, и чтение сказки, и любая другая активность – главное, чтобы это было искренне и от души», - подчеркнула директор образовательного Хаба города Киева Мария Богуслав.

Больше информации о детском саде онлайн можно узнать на Виртуальной платформе эмоциональной поддержки Мониторингового центра КГГА по противодействию COVID-19.