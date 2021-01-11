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В Виннице в понедельник в результате взрыва неизвестного устройства на территории детского сада пострадали трое детей. Об этом сообщили в отделе коммуникаций областной полиции, передает Укринформ.

«От медсестры винницкого ДУЗ№7 поступило сообщение, что от взрыва неизвестного устройства на территории детского сада пострадали трое детей. В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители и криминалисты», - сказали в ведомстве.

Там отметили, что инцидент произошел на территории детского сада около полудня, во время прогулки воспитанников. Сдетонировало неизвестное устройство, ориентировочно - самодельный взрывной пакет.

От взрыва у трех детей загорелась одежда, они получили незначительные ожоги. Всем оказана медицинская помощь.

В настоящее время на месте работают следственно-оперативная группа и криминалисты. Определяется, по какой статье УКУ будет открыто уголовное производство.
ForUm

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