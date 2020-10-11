Число задержанных во время протестов в Беларуси продолжает расти. По состоянию на 19:00 правозащитниками удалось установить личность 253 задержанных в Минске и других городах страны.

Об этом сообщает правозащитная организация "Весна".

Сегодня задержания проходили в Минске, Бресте, Гродно, Гомеле, Жлобино, Молодечном, Витебске и Могилеве.

Напомним, сегодня в Беларуси снова протестовали против режима Александра Лукашенко. Протестующие требовали новых президентских выборов и освобождения всех политических заключенных. Акции протеста разгонялись силовиками.