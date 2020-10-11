В Минске силовики жестко разгоняют акцию протеста против режима Александра Лукашенко. Против митингующих применяют светошумовые гранаты, водометы и грубую силу.

Об этом сообщает белорусское издание TUT.by.

Использование водометов и светошумовых гранат уже подтвердили и в силовых органах. Водомет разгоняет протестующих на пересечении Победителей и Немиги.

Отметим, что в водомете подкрашенная в оранжевый цвет вода.

Минск. На пересечении Победителей и Немиги работает водомет. pic.twitter.com/5OMLB82oJO — TUT.BY (@tutby) October 11, 2020

Напомним, сегодня в Минске возобновились акции протеста. Несколько тысяч людей вышли на улицы белорусской столицы, чтобы высказаться против режима непризнанного президента Александра Лукашенко. Силовики почти сразу начали задерживать митингующих.